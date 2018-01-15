Окупанти заявляють, що "паспорти ДНР" отримали майже тисяча іноземців - ІС

У так званій «ДНР» заявляють, що з моменту початку видачі «паспортів громадян ДНР» ці «документи» отримали 957 іноземців із більш ніж 30 країн.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

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«У «ДНР» поширюють інформацію, що з моменту початку видачі «паспортів громадян ДНР» ці «документи» отримали 957 іноземців із більш ніж 30 країн. Серед них називаються вихідці зі США, РФ, Німеччини, Італії, Сербії, Фінляндії. При цьому, представники окупаційної влади ОРДО не відзначають, що всі іноземці, які отримали «паспорти громадян ДНР», є бойовиками і найманцями НЗФ і, відповідно, є міжнародними злочинцями», - наголосив Тимчук.