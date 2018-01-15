У Порошенка назвали суму збитків від окупації Донбасу
12:29, 15 січня 2018Війна
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Представник президента у ВР зазначила, що окрім прямих втрат, доведеться вкладати кошти у відновлення регіону.
REUTERS
На сьогодні збитки від окупації Донбасу сягають понад 50 млрд доларів.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Погоджувальної ради сказала представник президента України у Верховній Раді, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко.
"На сьогоднішній день уже збитки, які прораховуются від окупації Донбасу, сягають більше 50 млрд доларів Сполучених Штатів Америки. І ми не говоримо про ті витрати, які понесе Україна, коли поверне ці території і доведеться вкладати кошти на відновлення - інвестиційні кошти", - наголосила Луценко.
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