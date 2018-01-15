"Режим тиші" на Донбасі: бойовики накрили вогнем позиції ЗСУ під Луганським і Троїцьким, двоє воїнів поранені

Російсько-окупаційні угруповання продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час свят і обстрілювати з заборонених мінометів ВЗУ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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На Луганському напрямку ворог з мінометів різних калібрів і озброєння БМП вів вогонь по позиціях сил АТО неподалік Новолуганського. Обстрілу з гранатометів зазнали опорні пункти наших воїнів в районі населених пунктів Гладосово, Луганське та Троїцьке.

На Донецькому напрямку, в світлу пору доби, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в передмісті Авдіївки. Також неподалік Кам'янки, українських захисників обстрілював ворожий снайпер.

Крім того, за минулу добу зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом ППО був збитий БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10". З початку перемир'я це вже третій збитий безпілотник цього типу.

Загалом, за минулу добу зафіксовано 6 обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України. У двох випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь з озброєння забороненого мінськими домовленостями.

В результаті обстрілу ворогів двоє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставили у військово-медичні установи та надано необхідну лікарську допомогу.