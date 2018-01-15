У Донецьку черги по SIM-карти місцевого оператора "Фенікс" (фото)

У соцмережі показали фото черг у Донецьку по SIM-карти місцевого оператора "Фенікс". Знімки у своєму Twitter показав блогер Necro Mancer.

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Зазначається, що вже п'ятий день поспіль в окупованому Донецьку немає мобільного зв'язку. Український оператор "Vodafone-Україна" призупинив свою роботу через пошкодження кабелів.

"Люди бігають по відділеннях пошти, намагаються купити стартовий пакет місцевого телефонного оператора "Фенікс", але їх у продажу вкрай мало. Перекупники вже продають на радіоринку Маяк ці стартові пакети по 1000 рублів (500 грн) за штуку, тоді як звичайна ціна - 120 рублів (60 грн)", - розповіла місцева жителька, передає Gazeta.ua.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ зафіксувала зникнення мобільного зв'язку на окупованій частині Луганщини. "Команда СММ зазначила, що в непідконтрольних уряду районах припинили надання деяких послуг мобільного зв'язку", - повідомили в організації.