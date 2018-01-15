Місія ОБСЄ зафіксувала зникнення мобільного зв'язку на окупованій частині Луганщини

08:04, 15 січня 2018
Війна
405 0

Команда СММ зазначила, що в непідконтрольних уряду районах було заборонено надання деяких послуг мобільного зв'язку.

ОБСЄ зафіксувала зникнення мобільного зв'язку в ОРДЛО / фото УНІАН

Спостерігачі ОБСЄ заявляють про тривожні звернення місцевих жителів, які залишилися на окупованій території Луганщини. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ за добу зафіксували зростання кількості вибухів на Донбасі

"Команда СММ зазначила, що в непідконтрольних уряду районах припинили надання деяких послуг мобільного зв'язку", - повідомили в організації.

"У підконтрольному "ЛНР" смт Талове (39 км на південний схід від Луганська) власниця магазину висловила спостерігачам стурбованість такого припинення надання послуг, заявивши, що жителям селища необхідно викликати таксі або швидку допомогу для перевезення хворих у медичні установи", - йдеться у звіті.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #АТО на Донбасі ОБСЄ