Місія ОБСЄ зафіксувала зникнення мобільного зв'язку на окупованій частині Луганщини

Спостерігачі ОБСЄ заявляють про тривожні звернення місцевих жителів, які залишилися на окупованій території Луганщини. Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ.

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"Команда СММ зазначила, що в непідконтрольних уряду районах припинили надання деяких послуг мобільного зв'язку", - повідомили в організації.

"У підконтрольному "ЛНР" смт Талове (39 км на південний схід від Луганська) власниця магазину висловила спостерігачам стурбованість такого припинення надання послуг, заявивши, що жителям селища необхідно викликати таксі або швидку допомогу для перевезення хворих у медичні установи", - йдеться у звіті.