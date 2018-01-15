В Україні випробували модернізований ЗРК "Печора" (відео)

19:30, 15 січня 2018
Війна
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Дальня межа зони ураження з модернізованого ЗРК становить 40 км, максимальна висота зони ураження - 25 км.

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Вітчизняна компанія "Радіонікс" і державне конструкторське бюро "Луч" успішно провели пуски ракет з модернізованого ЗРК С-125 М "Печора".

Про це на сторінці в Facebook повідомляє прес-служба бюро.

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Під час випробування з модернізованого зенітно-ракетного комплексу була запущена ракета 5В27Д-М2 з активною радіолокаційною головкою самонаведення.

"На початковій ділянці ракета рухається по аеробалістичній траекторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК С-125М", - зазначили в бюро.

Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км, максимальна висота зони ураження - 25 км.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зазнали оснащений потужним ракетним озброєнням бойовий безпілотник "Горлиця".

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Теги: #випробування ЗРК#випробування Печора