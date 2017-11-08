В Україні випробували оснащений потужним ракетним озброєнням бойовий безпілотник "Горлиця" (фоторепортаж, відео)

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов взяв участь у перших льотних випробуваннях БПЛА оперативно-тактичного рівня "Горлиця" виробництва ДП "Антонов".

Цей БПЛА здатний безперервно триматися у польоті 7 годин, працювати на висоті 5 тисяч метрів, дальність його польоту - понад тисячу кілометрів, повідомляє прес-служба РНБО.

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Крім того, Турчинов повідомив, що за технічними характеристиками БПЛА здатний виконувати різні функції, зокрема вести розвідку, забезпечувати координацію вогню, а також вогневе враження супротивника, використовуючи ракети "повітря-земля".

За словами секретаря РНБО, саме за такими БПЛА майбутнє: "Щойно ми відпрацюємо оперативно-тактичний і оперативний рівень, наступним кроком буде створення БПЛА стратегічного рівня".

Як повідомляв УНІАН, у лютому на аеродромі поблизу Чернігова військові провели випробування вітчизняного безпілотника "Лелека-100".