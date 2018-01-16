У "ДНР" обурені забороною на виїзд на підконтрольну Україні територію - журналіст

У "ДНР" негативно сприйняли наказ ватажка псевдореспубліки Олександра Захарченка про заборону виїзду з неконтрольованої українським урядом території Донбасу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Денис Казанський.

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"Навіть "депутати ДНР" офігіли від нового указу Захарченка, який заборонив виїжджати з ОРДЛО в Україну вчителям, лікарям, бібліотекарям", - написав він і показав скріншот сторінки у Facebook "народного депутата ради ДНР" Анастасії Селіванової.

Зазначається, що через неможливість побачити рідних на підконтрольній території Україні страждають вчителі та лікарі.

Як повідомляли ЗМІ, працівникам бюджетних організацій на окупованій території Донецької області збирають зобов'язання не виїжджати на підконтрольну Україні територію.