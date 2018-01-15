Ватажки "ДНР" заборонили бюджетникам виїжджати на неокуповані території України - ЗМІ

З працівників бюджетних організацій на окупованій території Донецької області збирають зобов'язання не виїжджати на територію України.

Про це 24 Каналу повідомило джерело з Донецька.

"Привіт з Північної Кореї. Усім бюджетним організаціям прийшли розпорядження – зібрати зобов'язання не виїжджати на територію України. Для фільтрації на пунктах пропуску вже стоять вагончики МДБ і всіх повертають назад", – повідомив співрозмовник.

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За його словами, вже ходять чутки, що наступним етапом запровадять заборону військовозобов'язаним залишати територію "ДНР".

"У "комісарів" кадровий голод – всі грамотні фахівці звалили, а швондери і шарікови тільки віджимати і здатні – ось тільки нічого. А тут ще "Ерефія" скоротила фінансування і розіслала розпорядження "міністрам" – вишукати резерви", – повідомляє джерело.