У "ЛДНР" почали переслідування та арешти осіб, які повернулись після обміну полоненими – розвідка

На території псевдореспублік розпочали переслідування та арешти осіб, які повернулись після обміну полоненими. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«За даними розвідки штабу АТО, на територіях псевдореспублік розпочато переслідування, арешти та показові засудження осіб, які повернулися до самопроголошеної «ДНР» після обміну полоненими. Співробітники так званого «МДБ ДНР» інкримінують колишнім бойовикам співпрацю з українськими спецслужбами», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 28 грудня 2017 року затримано громадянина Сиренко С.О. 1984 р.н., якого було передано «ДНР» в рамках процедури обміну полоненими, а 6 січня 2018 року цим же «відомством» були затримані члени «Союзу військовополонених і політв’язнів Донбасу» Максим Гармаш і Сергій Бабич.

«У той час, коли вся Україна почесно зустріла звільнених із полону героїв, піклується та надає їм всебічну підтримку і соціальну допомогу, невизнані республіки засуджують своїх «захисників» на терміни від 14,5 до 18 років ув’язнення в колоніях суворого режиму», - зазначили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані в зв'язку з війною на Донбасі й відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники.