Звільнений з полону терористів луганський ультрас: молодь Донецька і Луганська – проукраїнська

Більша частина молоді окупованих Донецька та Луганська налаштована проукраїнськи, деякі місцеві жителі намагаються робити щось в знак спротиву проти російської окупації.

Про це в інтерв’ю «Громадському» розповів луганчанин, ультрас футбольного клубу «Зоря» Владислав Овчаренко, який був «засуджений» терористами до 17 років позбавлення волі та звільнений в результаті обміну за формулою «73/233».

За його словами, більша частина молоді Донецька та Луганська не визнає окупаційної влади.

«Хтось намагається проукраїнські листівки робити, хтось — розклеювати… там дуже багато молоді, і молодь переважно проукраїнська — і в Донецьку, і в Луганську. Тому що ми, народжені в 1991-му, 1992 роках усі в Україні народилися, і в нас батьківщина одна», - наголосив Овчаренко.

Як зазначив хлопець, ті, хто утримував його в заручниках, керуються, здебільшого, меркантильними мотивами.

Читайте такожУ Кремлі повідомили про чергову "недавню" зустріч Путіна і Медведчука «Питали, чому вони за «ЛНР». Казали, тут зарплата більша, виходить що, вибачте, де дупі тепло, там і добре. Коли їхали на обмін, нам один у балаклаві каже: ви зрадили батьківщину. А я собі й думаю: в мене мама українка, батько українець, усі в родині українці, де ж я встиг зрадити батьківщину?», - вказав він.

За словами хлопця, на обмін разом з ним везли цілий автобус таких само луганчан і донеччан.

«Один хлопець з Волновахи каже: я сам звідси, з Волновахи, яких я предків зрадив? Ну вони й замовкли. Що вони можуть сказати, якщо зрадили присязі?», - розповів Овчаренко.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.