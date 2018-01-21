Українські військові медики врятували життя покинутого на полі бою російського диверсанта

Українські військові медики прооперували члена російської диверсійно-розвідувальної групи, який отримав поранення в наслідок наближення до позицій українських військових та був полишений на полі бою іншими членами ДРГ.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці Facebook.

«За життя російського диверсанта українські військові лікарі боролися сім годин, йому було перелито 1,5 літра плазми крові. Наразі він в реанімації під наглядом військових медиків. Стан важкий, але стабільний, його готують до наступного етапу медичної евакуації», - говориться у повідомленні.

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За даними штабу АТО, 19 січня в районі Широкиного ворожа диверсійно-розвідувальна група впритул наблизилась до позицій українських військових.

«Наші оборонці завчасно помітили просування ДРГ. Ворог зрозумів, що його викрито й відкрив вогонь у бік українських захисників. Сили АТО були змушені відкрити огонь у відповідь зі стрілецької зброї. Диверсанти почали відходити, залишивши в районі зіткнення пораненого члена групи», - повідомили в прес-центрі, додавши, що українські військовослужбовці оперативно евакуювали бойовика та надали йому необхідну медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у зоні АТО бойовики 6 разів порушили "режм тиші". Внаслідок обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми.