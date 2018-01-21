Доба в АТО: бойовики обстріляли українські позиції з мінометів, 6 порушень "режиму тиші"

За минулу добу у зоні АТО бойовики 6 разів порушили "режм тиші". Противник вів вогонь зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

Як зазначили у прес-центрі штабу АТО, обстріли відбулися вчора вдень. При цьому друга половина дня пройшла без порушень режиму припинення вогню.

На Луганському напрямку ворог з гранатометів різних видів влаштував нетривалий обстріл українських позицій поблизу Луганського.

Читайте такожВ зоні АТО українські військові затримали диверсанта

"На Донецькому напрямку епіцентром збройної нестабільності стало Приазов’я. Тут, довкола Водяного, ворог неодноразово вів вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Також у цьому районі біля Широкиного противник застосував міномети калібру 82-мм та автоматичні станкові гранатомети. Крім того, бойовики активізувалися поблизу Новоселівки Другої, де порушили режим припинення вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО заначили, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще четверо отримали бойові травми. Стан військових медики оцінюють як задовільний.

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута заявив про посилення збройних провокацій окупантів на Донбасі.