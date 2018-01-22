На Дніпропетровщині з'явився пам'ятник АТОшникам: прототипом став реальний боєць (відео)

На Дніпропетровщині з’явився пам’ятник АТОшникам. Заввишки монумент два метри, зроблений з бронзи, вкритої спеціальним захисним шаром - йому не страшні ані зливи, ані сніг.

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Прототипом для пам’ятника став реальний боєць - мешканець села Південне Олександр Ватава. На передову він пішов одним з найперших, служив у 93-бригаді, пройшов гарячі точки й досі несе службу в АТО.

Як повідомляв УНІАН, у Костянтинівці Донецької області невідомі звалили пам'ятний знак, встановлений у сквері Афганців на честь трьох місцевих жителів, загиблих в зоні АТО.