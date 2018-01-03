У Донецькій області вандали вдруге осквернили пам'ятник загиблим бійцям АТО (фото)

У Костянтинівці Донецької області невідомі звалили пам'ятний знак, встановлений у сквері Афганців на честь трьох місцевих жителів, загиблих в зоні АТО.

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За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Вандалам загрожує до трьох років позбавлення волі.

Місцеве видання ZI дізналося, що в ніч з 1 на 2 січня зловмисники повалили на землю дві плити із зображенням прапора України та словами із гімну. А Герб України розбили і розкидали навколо.

Пам'ятник було відкрито 13 жовтня 2017 року. Це вже друге пошкодження пам'ятника.