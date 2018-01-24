Під Горлівкою військові підбили вантажівку з російськими артилеристами - ЗМІ (відео)

Окупанти в районі Горлівки, незважаючи на проголошене перемир'я, не соромляться хаотично застосовувати артилерію.

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Але це не лишилося безкарним, адже бійці батальйону "Донбас-Україна" після чергової ворожої атаки помітили вантажівку і влучно відпрацювали по ній, йдеться в сюжеті ТСН.

"З кар’єру виїздили три машини вантажних. Видно, що військові. Наших на тому боці немає – відкрили вогонь, спалили одну машину з боєкомплектом", - розповів боєць "Донбасу" з позивним "Авер".

Згодом розвідка повідомила, що ця машина була з російськими військовими. "Виявилося, за даними розвідки, що це артилерія РФ", - пояснив "Авер".

Як повідомляв штаб АТО, вперше за тривалий час на Донбасі доба минула без порушень режиму припинення вогню.