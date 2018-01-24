Вперше за тривалий час доба в зоні АТО пройшла без жодного пострілу - штаб

07:06, 24 січня 2018
Війна
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Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення інфраструктури.

Ілюстрація REUTERS

Вперше за тривалий час у районі проведення АТО доба пройшла без порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Читайте такожОкупанти в районі Горлівки продовжують хаотично застосовувати артилерію (відео)"Минулої доби жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України зафіксовано не було", підкреслюється в повідомленні.

Там також зазначили, що підрозділи української армії суворо дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання сталого припинення вогню.

Повне припинення вогню надає українцям більше можливостей для відновлення зруйнованої інфраструктури, налагодження транспортного сполучення та активного проведення робіт з розмінування місцевості.

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Теги: #обстріли бойовиків#ситуація зоні ато#режим тиші ато