У МінТОТ очікують на черговий обмін полоненими в лютому-березні

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука очікує, що черговий обмін заручників відбудеться у лютому-березні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після засідання уряду.

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"Точної інформації не знаю, процес переговорів триває. За моїми очікуваннями, у лютому-березні буде черговий обмін. Дуже сподіваюся, що всіх, але є певні застереження, адже ми не знаємо ще місце перебування значної кількості наших людей", - сказав Тука.

Він нагадав, що зниклими безвісти на сьогодні вважаються понад 400 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. В обмін на 73 українських заручники, що утримувалися бойовиками на Донбасі, Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях.

Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Також 27 грудня лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведений за формулою «74 на 29».