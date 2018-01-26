Полторак розповів, коли стане відомо про постачання "Джавелінів" до України

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройні сили України отримають на озброєння протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це він сказав в коментарі "112 Україна".

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На питання журналіста про те, коли саме слід очікувати поставки Javelin із США, міністр відповів: "Точно розумітиму це після мого візиту 2 лютого у Вашингтон".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів «Джавелін».

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що «Джавеліни» можуть бути поставлені у терміни від двох до п’яти-шести місяців.