Військовий експерт розповів, як зброя із США вплине на російську агресію

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ і військовий експерт Ігор Романенко дав оцінку планам США з передачі Україні летального зброї, повідомляє Главред.

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"Військове значення надання летальної оборонної зброї наразі знаходиться на нижчому тактичному рівні. І за її кількостю - не призведе до стратегічних змін. Але військово-політичного значення даного рішення важко переоцінити, оскільки ним відкривається перспектива подальших поставок сучасного важкого озброєння як з боку США, так і з боку їхніх союзників", - сказав він.

Крім того, військовий експерт спрогнозував, як саме передача вищезазначеної зброї вплине на війну на Донбасі та російську агресію.

"Масштабна поставка летального озброєння з боку США та інших союзників України може призвести до стану, коли можливі втрати росіян в продовженні бойових дій стануть неприйнятними. Що в подальшому може призвести до зміни стратегічної та політичної ситуації", - зазначив Романенко.

Також він пояснив логіку американських військових, згідно з якою Україні тимчасово не будуть надаватися протитанкові комплекси моделі Javelin.

На думку Романенко, в Пентагоні зовсім не побоюються повторення ексцесів на зразок тих, які допустили бойовики "ДНР", отримавши управління над російськими комплексами ППО моделі "Бук".

"Бойовики не отримували складну техніку у вигляді "Буків". Їх застосовували екіпажі російських збройних сил. І зараз найбільш складне озброєння знаходиться в руках діючих військовослужбовців ЗС РФ або їх контрактників-найманців. Складні види навіть американського оборонного зброї (в тому числі Javelin) сприймаються росіянами як крок до ескалації бойових дій. Однак самі вони займаються цим з 2014 року. І не було ніякого знайденого в шахтах зброї, захоплених складах для "трактористів" і "шахтарів". Це озброєння, особливо складне сучасне, постачалася і поставляється з Росії. Крім того, російські Збройні сили використовують окуповану територію України як випробувальний полігон для свого нового зброї", - резюмував Романенко.