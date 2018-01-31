Доба в АТО: через обстріли бойовиків загинув український військовий, двоє поранені

У наслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє – зазнали поранень.

В районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 3 обстріли сил АТО з боку окупантів, повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Донецькому напрямку ворог, з 82-мм мінометів та гранатометів, вів вогонь по позиціях наших захисників неподалік Пісків. На Приазов’ї міномети калібру 82-мм були застосовані противником поблизу Лебединського, а великокаліберні кулемети і стрілецька зброя – біля Водяного", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ворожих обстрілів загинув один український воїн, ще двоє – зазнали поранень, повідомли в штабі АТО та висловили співчуття рідним і близьким загиблого.