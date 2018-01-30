Біля Водяного внаслідок обстрілу бойовиків загинув військовий сил АТО (відео)

В обідню пору російсько-окупаційні угрупування відновили вогневі провокації та порушили режим тиші.

Російсько-окупаційні угрупування відновили вогневі провокації та порушили режим тиші на Донбасі, внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики 4 рази обстріляли позиції українських військових«Понад добу на лінії зіткнення тривав режим припинення вогню, проте повного дотримання перемир’я сьогодні досягти не вдалося. В обідню пору російсько-окупаційні угрупування відновили вогневі провокації та порушили режим тиші. На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях ЗСУ біля Водяного на Приазов’ї. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець сил АТО», - йдеться у повідомленні.

У штабі висловили співчуття рідним і близьким загиблого захисника.