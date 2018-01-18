"Нові донецькі": журналісти розповіли, як у "ЛДНР" відбулася подвійна окупація через "переселенців" з Росії

"Переселенці" з Росії, переважно військові та чиновники, забирають порожні квартири в Донецьку і Луганську, обираючи дорогу нерухомість у центральних районах.

Вони окуповують звільнене житло. Таких "гостей" з РФ, за даними групи "Інформаційний спротив", за три роки з початку війни на сході набралося чимало — близько 10 тис., йдеться у статті журналу "Новое время".

Як правило, "переселенці" з РФ селяться у залишених будинках і квартирах забезпечених людей, обираючи престижні райони Донецька і Луганська.

Єгор Фірсов, екс-депутат Верховної Ради і голова партії "Альтернатива", долю своєї квартири в центрі Донецька знає чітко: в 2014 році до неї в'їхали чеченці. Фірсов розповідає, що через кілька місяців загарбники з'їхали — забрали всі речі, залишили тільки книги. "Потім в'їхали якісь бомжуваті військові,— пояснює Фірсов.— Ті взагалі там почуваються, як боги: заходять куди хочуть, живуть де побажають".

Багато росіян, які нині влаштувалися на Донбасі, потрапили туди в 2014-2015 роках, говорить колишній житель Донецька Сергій Гармаш, головний редактор сайту "ОстроВ". Як правило, серед цієї категорії "нових донецьких" переважали люди з невеликим достатком — колишні роботяги з центральних областей Росії або Кавказу.

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Крім того, появу помітної кількості російських кадрових військових на Донбасі визнав Олексій Мільчаков, російський бойовик-націоналіст, який залишив схід України в 2015 році.

"Кадрові офіцери РФ, а також надсилаються Кремлем різні куратори і чиновники, стали основою другої хвилі "емігрантів", поступово осідають на Донбасі. Незважаючи на те, що в лавах цієї категорії приїжджих постійно проходить ротація, частина з них залишається жити в Донецьку", - розповіли журналісти.

Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, каже: масові переселення росіян його відомство спостерігає як в Криму, так і на Донбасі.

Зазначається, що якщо "офіційні особи ДНР" дізнаються, що власники квартири виїхали, то спочатку "поліцейські" опечатують квартиру. А після, як пояснює журналіст Денис Казанський — один з тих, хто виїхав з Донецька з початком війни,— ці самі "офіційні особи" підселюють кого-небудь на порожні квадратні метри.

"Приїжджі росіяни в основному мешкають у великих містах типу Луганська. Інші міста — повна чорна діра",— каже правозахисник Павло Лисянський.

Тука вважає, що заселення окупованих міст приїжджими з РФ – це не жадібність, а технологія. Розрахована вона на те, щоб закріпити людей на захопленій території. Тим самим створюється прошарок мешканців, яким є що втрачати у разі, коли Україна поверне собі ці території.

Повний текст статті читайте у свіжому випуску журналу "Новое время страны" від 18 січня 2018 року