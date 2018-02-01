Будівлю "Міноборони ДНР" обстріляли з гранатомета - росЗМІ
21:46, 01 лютого 2018Війна
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Окупанти звинуватили у "теракт" "диверсантів ЗСУ".
Стріляли з одноразового гранатомета із близької дистанції / Фото Sashakots / Twitter
Будівлю так званого "Міністерства оборони" терористичної організації "Донецька народна республіка" обстріляли з ручного протитанкового гранатомета. Ніхто не постраждав.
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Про це РБК заявив член "народної ради ДНР" Владислав Бріг. "Навколо в будинках є пошкодження вікон від розриву, жертв немає", - додав він.
Бріг підкреслив, що постріли робилися з гранатомета РПГ-26, встановленого на саморобній тринозі, із саморобним дистанційним управлінням. У "ДНР" заявили, що вогонь відкрили "диверсанти ЗСУ".
Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ розповіли, куди втік Плотницький після перевороту в "ЛНР".
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