Будівлю "Міноборони ДНР" обстріляли з гранатомета - росЗМІ

21:46, 01 лютого 2018
Війна
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Стріляли з гранатомета одноразового з близької дистанції / Фото Sashakots / Twitter

Будівлю так званого "Міністерства оборони" терористичної організації "Донецька народна республіка" обстріляли з ручного протитанкового гранатомета. Ніхто не постраждав.

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Про це РБК заявив член "народної ради ДНР" Владислав Бріг. "Навколо в будинках є пошкодження вікон від розриву, жертв немає", - додав він.

Бріг підкреслив, що постріли робилися з гранатомета РПГ-26, встановленого на саморобній тринозі, із саморобним дистанційним управлінням. У "ДНР" заявили, що вогонь відкрили "диверсанти ЗСУ".

Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ розповіли, куди втік Плотницький після перевороту в "ЛНР".

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