У СБУ розповіли, куди втік Плотницький після перевороту в "ЛНР"

Екс-ватажок так званої "ЛНР" Ігор Плотницький перебуває на території Росії.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

"За нашими матеріалами, Плотницький перебуває на території Російської Федерації. І це все поки, що я можу сказати. Тому що багато можна розповідати, але краще показувати конкретними матеріалами", — сказав він.

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Як повідомлялося, 24 листопада ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький написав заяву про відставку за станом здоров'я.

Ватажком терористичної організації "Луганська народна республіка" став так званий "міністр державної безпеки ЛНР" Леонід Пасічник.

23 листопада радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що Плотницький виїхав до Росії, а в окупований Луганськ увійшли регулярні підрозділи армії РФ чисельністю близько 1 тис. військовослужбовців, включаючи спецназ ГРУ й спецназівців МВС РФ, а також важка техніка: танки, БТР, артилерійські установки.

21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків "ЛНР" Ігорем Плотницьким та Ігорем Корнетом, до протистояння долучилися бойовики ватажка "ДНР" Олександра Захарченка і ФСБ РФ.