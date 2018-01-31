ЗСУ не порушили Мінські угоди, взявши під контроль Новоолександрівку в "сірій зоні" – штаб АТО (відео)

Підрозділи сил АТО в рамках Мінських домовленостей на деяких ділянках фронту можуть покращувати тактичне положення та укріпляти позиції.

Військові Збройних сил України, взявши під контроль населений пункт Новоолександрівка в Луганській області, що перебуває в «сірій зоні», не порушили Мінські домовленості.

Про це в коментарі УНІАН заявив речник штабу АТО Василь Лабай.

Він підтвердив взяття під контроль силами АТО населеного пункту Новоолександрівка на Луганщині. «Це сталося кілька днів тому, на жаль, деталей операції і всього, що відбувалося, я не можу говорити на широкий загал», - додав Лабай.

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«Ми укріпляємо або переоблаштовуємо наші оборонні позиції, на деяких ділянках окремі підрозділи можуть покращувати тактичне положення, але про порушення Мінських домовленостей мови не може бути», - заявив речник штабу АТО.

«Ми продовжуємо дотримуватись мирного плану президента України, водночас перебуваємо в готовності до будь-якого розвитку подій, відповідати адекватно на дії агресора», - підкреслив він.

За його словами, населений пункт Новоолександрівка, згідно з Мінськими угодами, і так належав до підконтрольної Україні території.

Як повідомляв УНІАН, раніше про взяття Збройними силами України села Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області повідомило «Військове телебачення України».