ОБСЄ зафіксувала зниження застосування забороненого Мінськими угодами озброєння на 80% - Хуг

Також СММ ОБСЄ фіксує зниження порушень перемир'я на сході України на 25% за минулий тиждень.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявляє, що за оcтанній тиждень на Донбасі було зафіксовано зниження застосування сторонами конфлікту забороненого Мінськими угодами озброєння на 80%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

"Минулого тижня СММ ОБСЄ констатувала зниження кількості порушень режиму припинення вогню на 25%, якщо порівнювати з показниками позаминулого тижня. Добова кількість порушень режиму припинення вогню коливалася від 200 до 1 тисячі", - сказав перший заступник голови СММ.

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"СММ також зафіксувала на 80% менше вибухів за оцінкою використання озброєння, що мало бути відведене згідно з Мінськими угодами. Загалом місія зафіксувала 33 випадки використання такого озброєння - 28 випадків застосування артилерії та у 5 випадках мінометів, супроти близько 180 випадків за тиждень до того", - сказав Хуг.

"Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала понад тисячу вибухів від вогню з озброєння невстановленого типу", - додав він.

При цьому, як зауважив Хуг, 80% зафіксованих місією випадків ведення бойових дій припадають на трикутник Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, а також на райони, які розташовані південніше Світлодарська.

"Минулого тижня у районі трикутника Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 70%, якщо порівнювати з показниками поза минулого тижня", - наголосив він.

Також Хуг зауважив, що в районах на південь від Світлодарська спостерігалося зниження рівня насильства майже на половину. Зокрема, було зафіксовано лише два випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння (позаминулого тижня таких випадків було близько 160).

"СММ знову зафіксувала озброєння, яке розміщене з порушенням координат відведення. 23 одиниці у підконтрольних урядові (України) районах, і 3 в районах непідконтрольних урядові", - сказав Хуг.