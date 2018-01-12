На Донбасі розпочалася нова фаза загострення - Хуг

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг наголошує, що на сході України розпочалася нова фаза загострення насильства, жодного дня не було без порушень "новорічно-різдвяного" перемир'я, про яке наприкінці минулого року було домовлено в Мінську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

Хуг нагадав, що 23 грудня 2017 року вступило в силу рішення учасників Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі щодо поновленого підтвердження відданості режиму припинення вогню на сході України, про що було домовлено за три дні до того у Мінську.

"Результат у деякій мірі був обнадійливим. 19 грудня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 3 тисячі 500 порушень припинення вогню. 24 грудня - лише 64 таких порушення", - сказав Хуг.

Читайте такожЗСУ починають підготовку операторів протитанкових ракетних комплексів Javelin - ЗМІ

"Завдяки цьому рішенню настав відносний мир на період Різдвяних і Новорічних свят, і люди змогли зустріти свята у відносно нормальних умовах. Однак не всі новини були хороші. Не було жодного дня без порушень режиму припинення вогню. Сторони не повністю виконали взяти на себе зобов'язання щодо перемир'я. Фактично з 28 грудня кожного дня СММ ОБСЄ фіксувала в середньому по 500 порушень режиму тиші", - сказав Хуг.

"Якщо порівнювати з високими показниками насильства, зафіксованими до підтвердження відданості дотримання режиму припинення вогню, теперішні показники є відносно низькими, тим не менше, це викликає занепокоєння, і ми вже спостерігали таке раніше. Щоденна кількість порушення режиму припинення вогню, що вимірюється сотнями, не новина. І те, що ми бачимо, це добре відпрацьований сценарій насильства, що передбачає раптове і різке зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, після чого настає повільне, проте неухильне зростання у сотнях, що зрештою приводить до загострення", - підкреслив перший заступник голови СММ.

"Ми вже маємо ознаки того, що вже розпочалася фаза ескалації, зафіксувавши майже 2 тисячі порушень за період з 17:00 вівторка до 17:00 середи цього тижня, а також більше тисячі упродовж наступної доби", - заявив Хуг.