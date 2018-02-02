З’явилися фото узятого під контроль ЗСУ села Новоолександрівка на Луганщині

Наразі у селі залишилося менше 20 жителів, яким військові надають допомогу.

У мережі з’явилися фото зі взятого під контроль українських військових села Новоолександрівка на Луганщині.

Світлини оприлюднила прес-офіцер 831-ї бригади тактичної авіації Лана Борисова на своїй сторінці у Facebook.

"В село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інші, вночі місцями пострілюють з великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це шматок нашої землі. Так і будемо просуватися далі, потроху, але не зупиняючись", – передає прес-офіцер слова дислокованого у селі військового.

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За словами Борисової, з 2015 року до звільнення околиці села були крайніми позиціями ЗСУ з одного боку і позиціями бойовиків з іншого. «Нещодавно військовослужбовці ЗСУ поліпшили своє тактичне положення, просунулися вздовж лінії розмежування на кілька кілометрів і взяли Новоолександрівку під свій контроль», – йдеться в повідомленні.

За даними Всеукраїнського перепису населення, в 2001 році в селі проживало 124 людини, а наразі у селі залишилося менше 20 жителів, яким військові надають посильну допомогу, зазначила прес-офіцер.

Село не газифіковане, з літа 2014 року - знеструмлене.