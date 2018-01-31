"Міцно вчепилися в цей шматок землі": ЗСУ взяли під контроль село на Луганщині (відео)

Українські військові просунулись вздовж лінії розмежування на Луганщині на кілька кілометрів і взяли під свій контроль Новоолександрівку.

Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка Попаснянського району Луганської області, розташоване в «сірій зоні» на лінії розмежування.

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Про це йдеться у сюжеті «Військового телебачення», розміщеному на сайті Міністерства оборони України.

Зазначається, що Новоолександрівка - село на Луганщині, яке в ході українсько-російського протистояння опинилося між підконтрольними Україні територіями та окупованими землями. З 2015 року опорні пункти на околицях села були крайніми позиціями ЗСУ з одного боку та позиціями російських найманців з іншого.

«Але віднедавна наші воїни покращили своє тактичне положення, просунувшись вздовж лінії розмежування на кілька кілометрів, та взявши Новоолександрівку під свій контроль», - повідомляється в сюжеті.

«У це село ми зайшли кілька днів тому. Противник, звичайно, час від часу намагається повернути втрачене. Вдень працюють і снайпери, і стрілецька зброя інша, вночі місцями пострілюють з великокаліберних кулеметів. Але ми вже міцно вчепилися в цей шматок землі, тому що це наш шматок нашої землі. Так і будемо просуватися далі, але, не спиняючись», - наголосив військовий.

Також зазначається, що зараз в селі залишилося менше 20 жителів, яким військові надають допомогу. Село не газифіковано, з літа 2014 року - знеструмлено.