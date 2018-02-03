За добу бойовики 4 рази обстріляли позиції АТО із забороненої "Мінськом" зброї

Внаслідок обстрілів поранено трьох українських воїнів.

Основна вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ спостерігалася вчора за світлої пори доби. Агресор продовжував застосовувати міномети та піхотне озброєння.

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Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, "на Донецькому напрямку противник майже три години з невеликою перервою обстрілював позиції українських оборонців з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На півдні Донецької області ворог порушував режим тиші з 82-мм мінометів та гранатометів у районі населених пунктів Лебединське і Павлопіль".

При цьому друга половина доби, починаючи приблизно з 17.00, пройшла без порушення режиму припинення вогню, зазначили у штабі.

Загалом російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій АТО.