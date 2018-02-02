Штаб АТО повідомив про активізацію бойовиків під Авдіївкою: поранено трьох військових

За даними штабу, на підступах до Авдіївки противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети.

З початку добу в зоні АТО поранено трьох українських військовослужбовців.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що сьогодні сили агресора продовжили звичну для себе практику обстрілів позицій українських захисників. Основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне озброєння.

За даними штабу, на Донецькому напрямку ворог активізувався у передмісті Авдіївки. На підступах до цього прифронтового населеного пункту противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети.

«На Приазов’ї загарбники вели вогонь із 82-мм мінометів та гранатометів неподалік Павлополя і Лебединського», - додали в прес-центрі.