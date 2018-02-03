У Міноборони розповіли про стан здоров'я поранених вчора в АТО

Також у Міноборони підтвердили смерть одного українського військового.

Вчора внаслідок ворожих обстрілів у зоні АТО було поранено трьох військових Збройних Сил України. Наразі стан здоров'я двох з них задовільний, третього - середньої важкості.

Про це під час брифінгу заявив спікер Міноборони по питанням АТО, полковник Дмитро Гуцуляк.

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"Внаслідок ворожих обстрілів 2 лютого троє українських військовослужбовців отримали поранення в районі Авдіївки. Наших захисників було евакуйовано до військового мобільного госпіталя, де їм надається кваліфікована медична допомога. Стан здоров’я двох військовослужбовців — задовільний, одного — середньої важкості", - розповів Гуцуляк.

Він також підтвердив смерть українського військового 1 лютого, який загинув, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрою. Як зазначив спікер Міноборони, загиблий був 1994 року народження.