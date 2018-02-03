У штабі АТО повідомили про смерть українського військового

09:50, 03 лютого 2018
Війна
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В зоні АТО загинув військовий ЗСУ / фото УНІАН

Про це повідомили на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"За уточненою інформацією 1 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, нажаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу з зоні АТО було поранено трьох українських військових. Бойовики чотири рази обстріляи позиції сил АТО зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

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Теги: #АТО#загинув боєць АТО