У штабі АТО повідомили про смерть українського військового

Військовий ЗСУ підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

В зоні АТО внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомили на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"За уточненою інформацією 1 лютого внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої, нажаль, загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Висловлюємо співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу з зоні АТО було поранено трьох українських військових. Бойовики чотири рази обстріляи позиції сил АТО зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.