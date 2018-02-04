Ситуація в зоні АТО: з десятої години ранку на Донбасі тихо

Вранці бойовики продовжували вогневі провокації проти Збройних сил України, постраждали двоє українських військових.

Бойовики сьогодні продовжували здійснювати вогневі провокації проти Збройних сил України, внаслідок обстрілів постраждали двоє українських військових.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«На Донецькому напрямку ворог грубо порушив Мінські домовленості неподалік Кам’янки. Поблизу цього населеного пункту противник вів вогонь зі 120-мм мінометів та випустив близько десяти мін цього калібру. На Приазов’ї бойовики застосували гранатомети по наших опорних пунктах біля Водяного», - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

«Останній на цей час обстріл завершився близько 10-ї години ранку і відтоді вздовж усієї лінії зіткнення зберігається режим припинення вогню», - зауважили у штабі.

Загалом з початку доби зафіксовано три обстріли позицій ЗСУ з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець сил АТО зазнав поранення, ще один отримав бойову травму.