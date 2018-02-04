Доба в АТО: бойовики активізувалися в районі Світлодарської дуги, двох військових поранено

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

В зоні АТО протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Так, бойовики активізувалися в районі Світлодарської дуги.

Як повідомляє прес-центр АТО, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети, озброєння БМП, зенітну установку і великокаліберні кулемети та близько години обстрілював наші опорні пункти довкола Луганського. З гранатометів різних видів і кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лозового, а зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів порушували перемир’я неподалік Зайцевого.

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На Донецькому напрямку російсько-окупаційні підрозділи застосували 82-мм міномети у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє українських захисників. Військовослужбовців оперативно доставлено до військових шпиталів. Лікарі надають їм необхідний обсяг медичної допомоги.