Доба в АТО: бойовики активізувалися в районі Світлодарської дуги, двох військових поранено

08:00, 04 лютого 2018
Війна
166 0
Ілюстрація / REUTERS

В зоні АТО протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних військ. Так, бойовики активізувалися в районі Світлодарської дуги.

Як повідомляє прес-центр АТО, противник застосував 120-ти та 82-мм міномети, озброєння БМП, зенітну установку і великокаліберні кулемети та близько години обстрілював наші опорні пункти довкола Луганського. З гранатометів різних видів і кулеметів бойовики вели вогонь поблизу Лозового, а зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів порушували перемир’я неподалік Зайцевого.

Читайте такожВнаслідок обстрілів бойовиків поранено двох військових сил АТО (відео)

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні підрозділи застосували 82-мм міномети у передмісті Авдіївки та біля Новотроїцького.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних підрозділів.

Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали двоє українських захисників. Військовослужбовців оперативно доставлено до військових шпиталів. Лікарі надають їм необхідний обсяг медичної допомоги.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна на Донбасі#війна в АТО