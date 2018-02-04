Бойовики блокують відновлення газопостачання до Мар’їнки та Красногорівки - СЦКК

За рік проігноровано 25 звернень щодо гарантій безпеки для відновлення функціонування газорозподільчої станції.

Окупаційна влада ОРДО продовжує блокувати відновлення газопостачання до населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО У Facebook.

"Українська сторона СЦКК інформує, що окупаційна влада ОРДО продовжує свідомо ігнорувати заявки підприємств Донбасу про надання гарантій безпеки для проведення обслуговування та ремонту об’єктів інфраструктури, які розташовані вздовж лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

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Так, незважаючи на усі зусилля української сторони СЦКК та сприяння представників СММ ОБСЄ, вже більше року невирішеним залишається питання відновлення функціонування газорозподільчої станції та ділянки газогону «Мар’їнка-Красногорівка», без газу та тепла перебувають тисячі мирних жителів, десятки об’єктів соціальної інфраструктури та низка підприємств регіону.

На цей час відповідними фахівцями підприємства ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод» складено перелік необхідних робіт з відновлення функціонування газорозподільчої станції та ділянки газогону «Мар’їнка-Красногорівка», серед яких:

відновлення освітлення на газорозподільчій станції «Мар’їнка – Красногорівка» та ревізія контрольного обладнання і автоматики;

проведення земельних робіт з експертизи стану газопроводу-відводу виведення з виготовленням 2-х шурфів на газорозподільній станції і нитки високого тиску в районі траси Запоріжжя – Донецьк.

"Проведення зазначених робіт можливе лише після надання необхідних гарантій безпеки з боку ОРДО, але усі заявки підприємства ПАТ «Красногорівський вогнетривкий завод», яких тільки за минулий рік було двадцять п’ять, залишились від ОРДО без відповіді. Схоже, російсько-окупаційна влада ОРДО «турбується» про жителів Донбасу лише на словах, свідомо ігноруючи вирішення нагальних проблем цивільного населення та питань життєзабезпечення регіону", - наголошують в СЦКК.