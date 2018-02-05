Доба в АТО: внаслідок обстрілів позицій ЗСУ постраждали троє бійців

За минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників, зокрема й і з мінометів різних калібрів. Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 4 лютого 2018 року.

Загалом, за минулу добу, зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування. Військовослужбовцям надано необхідний обсяг медичної допомоги. Лікарі кваліфікують стан їхнього здоров’я як задовільний.

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На Донецькому напрямку ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Камянки і Новотроїцького, чим грубо порушив Мінські домовленості. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО із ручних протитанкових гранатометів. Крім того, у вечірній час, противник активізувався довкола шахти Бутівка. У цьому районі окупанти випустили у бік наших захисників понад сорок мін калібру 82-мм та стріляли з гранатометів різних видів.

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого.

Як повідомляв УНІАН, за даними СЦКК, бойовики блокують відновлення газопостачання до Мар’їнки та Красногорівки.