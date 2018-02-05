Безпілотники ОБСЄ "помітили" танкову позицію бойовиків на Луганщині (відео)

20:20, 05 лютого 2018
Війна
665 0

Відповідну світлину розміщено в мережі. Знята вона наприкінці січня в окупованому селищі Обозне, на Луганщині.

Читайте такожБойовики блокують відновлення газопостачання до Мар’їнки та Красногорівки - СЦКК

Як видно, один "Т-64" направлений у бік позицій ЗСУ, а ще один - розвернутий у бік мирних жителів і, вочевидь, імітує так звану "відповідь" українських оборонців.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #позиції бойовиків#танкова позиція терористів