Безпілотники ОБСЄ "помітили" танкову позицію бойовиків на Луганщині (відео)

Бойовики зрівнюють із землею місцеві поселення, а потім списують це на українських військових.

Безпілотники ОБСЄ зафіксували танкову позицію проросійських бойовиків.

Відповідну світлину розміщено в мережі. Знята вона наприкінці січня в окупованому селищі Обозне, на Луганщині.

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Як видно, один "Т-64" направлений у бік позицій ЗСУ, а ще один - розвернутий у бік мирних жителів і, вочевидь, імітує так звану "відповідь" українських оборонців.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу зафіксовано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних Сил України з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок цих злочинних дій поранень зазнали двоє українських захисників, ще один – отримав бойове травмування.