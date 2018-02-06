СММ ОБСЄ за добу зафіксувала 200 вибухів на Донеччині

На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Пищевика та Чермалика.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що за добу зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 4 лютого до 19:20 5 лютого, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 200 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24 годинами (290 вибухів)", - заявили в СММ.

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На Донеччині порушення перемир'я були зафіксовані біля Донецької фільтрувальної станції, Світлодарська, Пищевика та Чермалика.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія не задокументувала порушень режиму припинення вогню. У попередні 24 години Спеціальна моніторингова місія зафіксувала порушення режиму припинення вогню, включаючи один вибух", - йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що в зоні АТО бойовики ведуть вогонь з кулеметів, двох військових поранено.