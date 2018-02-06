Ситуація в зоні АТО: бойовики ведуть вогонь з кулеметів, двох військових поранено

Загалом від початку доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші.

У зоні проведення антитерористичної операції сьогодні внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українців бійців.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, у районі ведення бойових дій російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь у бік українських захисників, застосовуючи у більшості випадків озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення.

На Луганському напрямку бойовики застосував міномети калібру 120 і 82-мм неподалік Новозванівки. Зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по захисниках Троїцького, а по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів.

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На Донецькому напрямку противник, грубо порушуючи Мінські домовленості, російсько-окупаційні угруповання випустили 15 мін калібру 120-мм по українських оборонних укріпленнях у районі Широкиного. Крім того, неподалік Водяного ворог обстріляв українських воїнів зі стрілецької зброї.

Загалом від початку доби незаконні збройні формування 5 разів порушували режим тиші.

Раніше повідомлялося, що російські найманці застосували на Донбасі міномети великого калібру, які за домовленностями давно мали б бути відведеними від лінії зіткнення.