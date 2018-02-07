Доба на Донбасі: ворог збільшив кількість обстрілів, постраждали четверо бійців ЗСУ

Унаслідок ворожого вогню на Донбасі троє українських воїнів зазнали поранень, ще один - отримав бойове травмування.

Минулої доби ворог збільшив кількість збройних провокацій. Загалом зафіксовано 14 прицільних обстрілів з боку загарбників. Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень, ще один – отримав бойове травмування, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО за 6 лютого.

Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушував домовленості про припинення вогню у вечірній час.

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На Луганському напрямку, за темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького – окупанти неодноразово вели вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів. З протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював оборонців Кримського, з гранатометів – захисників Катеринівки, а зі стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемиря неподалік Станиці Луганської. За світлої пори доби, російський агресор вів вогонь з мінометів калібру 120 і 82-мм неподалік Новозванівки, а по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена на Приазов’ї. Зокрема, міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети бойовики застосували біля Лебединського. З 82-мм міномету та піхотного озброєння російсько-окупаційні підрозділи вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Павлополя, а з мінометів калібру 120-мм – у районі Широкиного. Крім того, неподалік Богданівки противник здійснив обстріл з озброєння БМП, а біля Водяного – зі стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно безпілотники ОБСЄ "помітили" танкову позицію бойовиків на Луганщині.