На Донбасі російські окупаційні війська проводять перегрупування і зміцнення своїх позицій - ІС

Встановлено, що командування окупантів на ряді ділянок продовжує таємно концентрувати поблизу лінії розмежування невеликі групи бронетехніки, в тому числі танків.

На Донбасі російські окупаційні війська на низці ділянок проводять перегрупування і зміцнення своїх позицій.

Встановлено, що командування окупантів на ряді ділянок продовжує таємно концентрувати поблизу лінії розмежування невеликі групи бронетехніки, в тому числі важкої (танків). Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Так, на північ від Ясинуватої в лісопосадці між Зорькою і 103-м кварталом, виявлено 3 окопаних і ретельно замаскованих танки типу Т-72. У районі «Моноліту» в промислових будівлях окупанти маскують також не менше 4-х танків і до 5 од. 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», - йдеться в повідомленні.

За даними, ІС, 9-й омсп мп 1 АК ДНР (Новоазовськ) почав отримувати поповнення озброєння і військової техніки замість зламаної або знищеної в результаті бойових дій.

«Перша партія з 6-и БМП-1 і 6-й БТР-80 прибула на одну з тилових баз полку. Техніка - частково відремонтована або відновлена на базі ремонтних потужностей «1-го АК ДНР» (проте не більше 3-х одиниць), решта - прибула для зазначених цілей безпосередньо з РФ (видно погано і наспіх зафарбовані тактичні знаки ЗС РФ і позначки РЗ («Російські залізниці»), які свідчать про перевезення залізничним транспортом)», - зазначається в повідомленні.

Також, підкреслили в ІС, аналогічна ситуація спостерігається в підрозділах «5-ї омсбр» окупантів у районі Докучаєвська і південніше. За даними розвідки, протягом місяця передові підрозділи бригади отримали 5 «відновлених» БМП-2 і не менш як 10 одиниць МТ-ЛБ і БТР-70\80, які прибули безпосередньо з РФ, крім того, 4 нових автомобілі «КамАЗ» і «Урал».

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Стало відомо, що в 1-му і 2-му АК окупаційних військ планується проведення серії КШН (командно-штабних навчань) з керуванням ряду бригад і окремих полків, батальйонів з метою «отримання командним складом навичок управління військами в сучасних видах бою».

«На практиці планується приведення в підвищений ступінь боєготовності ряду частин і підрозділів з 2-го ешелону і тилу. Це стосується і різнорівневих командних пунктів і пунктів управління, також планується відпрацювання питань їх перебазування і розгортання «на незнайомій місцевості», - додали в ІС.

Розвідка встановила, що в зв'язку з проведенням заходів з перегрупування і ротації ряду частин і підрозділів «2-го АК ЛНР» на ділянці від Сокольников до Христового, їхнє командування отримало суворі вказівки «перешкодити» виявленню переміщення цих частин, у тому числі спостерігачами СММ ОБСЄ за допомогою БПЛА і патрулювання або спостереження.

«По будь-яких БПЛА наказано відкривати вогонь», - підсумували в ІС.