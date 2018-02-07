Подвійний агент: співробітника зовнішньої розвідки України засудили за співпрацю з "ДНР"

Чоловіка визнали винним у сприянні терористам та розголошенні державної таємниці.

Співробітника зовнішньої розвідки України засудили до 6 років ув'язнення за співпрацю з терористичною організацією "ДНР".

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Печерський районний суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) КК України. Про це повідомили у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Так, він будучи співробітником Служби зовнішньої розвідки України протягом вересня 2014 року по березень 2015 року достовірно знаючи, що на території Донецької області створено терористичну організацію «ДНР», вчинив сприяння діяльності зазначеній терористичній організації, шляхом збирання та подальшої передачі представнику терористичної організації «ДНР» відомостей, які стосуються діяльності Служби зовнішньої розвідки України, у тому числі, що становлять державну таємницю", - йдеться у повідомленні.

Окрім ув'язнення, чоловіка на три роки позбавили права обіймати певні посади та військового звання.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність мережі інформаторів терористичної організації "ДНР", які передавали дані про українських військових російським спецслужбам.