Терористи у соцмережах: на Донечиині СБУ викрила інформаторів "ДНР"

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України припинили діяльність мережі інформаторів терористичної організації «ДНР», які передавали дані про українських військових російським спецслужбам.

Як повідомили у прес-центрі СБ України, оперативники спецслужби задокументували, що четверо жителів Донеччини, які входили до агентурної мережі терористів, регулярно передавали через аккаунти у соцмережах інформацію про сили антитерористичної операції.

«Зловмисники, зокрема, повідомляли кураторам зі спецслужб Російської Федерації дані про дислокацію та пересування військових підрозділів, задіяних в АТО у Краматорському та Слов’янському районах», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ також встановили, що інформатори адміністрували антиукраїнські спільноти у російських соцмережах, де розміщували спеціально підготовлені матеріали із закликами до зміни меж території України.

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Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили у чотирьох інформаторів комп’ютери та мобільні телефони, які використовувалися для передачі інформації представникам терористів та здійснення антиукраїнської пропаганди.

У СБУ зауважили, що за такі протиправні дії передбачена відповідальність за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) припинила в Харківській області діяльність агентурної мережі російської розвідки.