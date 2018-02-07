Бойовики "репетирують" наступ і готуються до зустрічі із "Джавелінами" на Донбасі – ІС
Представники окупаційного контингенту на Донбасі намагаються підсилити ступінь захисту своєї бронетехніки, побоюючись появи у українських військових ПТРК FGM-148 "Javelin"
Як повідомляє група "Інформаційний спротив", для перевірки готовності та якості проведених робіт із обладнання бронетехніки додатковими засобами захисту від ПТРК FGM-148 "Javelin", у частинах і підрозділах 1 і 2 АК почали працювати комісії під керівництвом офіцерів ЗС РФ.
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Також наголошується, що основні зусилля командування 1 і 2 АК оперативного угруповання російських окупаційних військ були зосереджені на підтримці бойової готовності військ, інженерному обладнанні місцевості, проведенні планових заходів з бойової підготовки, перевірки ситуації в підпорядкованих підрозділах.
«Чергові артилерійські розрахунки противника перебувають у стані постійної готовності нанести вогневий удар по С України, також щодня проводяться тренування з відпрацювання питань розгортання та виходу на передові вогневі позиції для нанесення вогневих ударів», – йдеться в повідомленні ІС.
Крім цього, в рамках зимового періоду навчання противник на полігонах "Центральний", "Удалой", "Ударний", "Приморський" інтенсивно проводить заходи бойової підготовки з метою злагодження дій підрозділів при проведенні наступальних дій.