Інспекція зі США оцінила можливості України щодо зберігання "Джавелінів"

У тому випадку, якщо ракети закінчаться, вартість кожного пострілу складе від 80 до 100 тисяч доларів.

В Україні вже побувала попередня комісія, яка оцінювала можливості країни по зберіганню та застосуванню протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Про це пише LIGA.net.

"Дата поставки залежить від США. Зараз вивчається обстановка в Україні. Комісія зі США вже приїжджала вивчати місцевість", - говорить один з військових співрозмовників.

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Попередньо мова йде про постачання на $47 млн: 35 пускових установок і 210 протитанкових ракет.

У тому випадку, якщо ракети закінчаться, вартість кожного пострілу складе від 80 до 100 тисяч доларів. Але їх теж компенсують, якщо знадобиться, але вже без шуму в пресі, кажуть обізнані джерела.