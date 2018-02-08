Українських військових на Луганщині обстріляли з території Росії - штаб

У штабі АТО заявили про грубе порушення режиму державного кордону.

З прикордонної території Російської Федерації із застосуванням стрілецької зброї було здійснено провокативний обстріл українських військових, які забезпечують охорону державного кордону в Луганській області.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

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"Сьогодні близько 12.30 поблизу населеного пункту Ушаковка, що на Луганщині, з території Російської Федерації було здійснено провокативний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону державного кордону України. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що "цей обстріл з прилеглої території грубо порушує режим державного кордону та наражає на небезпеку життя військовослужбовців".

"В разі отримання відповідних розпоряджень та за вимогою обстановки військовослужбовці мають право застосовувати зброю для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - наголосили у штабі АТО.