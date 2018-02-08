На Донеччині знайшли чергові докази причетності Росії до війни на Донбасі (фото)
На підконтрольній території Донецької області виявлено близько 10 фугасів російського маркування, які могли бути використані для терористичних дій на трасі Бугас - Новотроїцьке.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
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"Можливим терористичним діям, що, скоріш за все, готувалися російськими найманцями на підконтрольній Україні території, запобігли оперативники Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби та співробітники СБУ на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
В результаті спільних заходів правоохоронці виявили поблизу траси Бугас - Новотроїцьке схованку з боєприпасами. "В ній знаходилося близько 10 фугасів. Наявні боєприпаси мають маркування РФ та могли призначатися для ураження рухомої цілі на цьому ж напрямку", - йдеться у повідомленні.
Цим маршрутом регулярно рухаються транспортні засоби з цивільними громадянами, представниками міжнародних організацій та переміщуються українські військовослужбовці.
На місці працюють поліція і ДСНС.