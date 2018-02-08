На Донеччині знайшли чергові докази причетності Росії до війни на Донбасі (фото)

В результаті спільних заходів правоохоронці виявили поблизу траси Бугас - Новотроїцьке схованку з боєприпасами із російським маркуванням.

На підконтрольній території Донецької області виявлено близько 10 фугасів російського маркування, які могли бути використані для терористичних дій на трасі Бугас - Новотроїцьке.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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"Можливим терористичним діям, що, скоріш за все, готувалися російськими найманцями на підконтрольній Україні території, запобігли оперативники Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби та співробітники СБУ на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

В результаті спільних заходів правоохоронці виявили поблизу траси Бугас - Новотроїцьке схованку з боєприпасами. "В ній знаходилося близько 10 фугасів. Наявні боєприпаси мають маркування РФ та могли призначатися для ураження рухомої цілі на цьому ж напрямку", - йдеться у повідомленні.

Цим маршрутом регулярно рухаються транспортні засоби з цивільними громадянами, представниками міжнародних організацій та переміщуються українські військовослужбовці.

На місці працюють поліція і ДСНС.