Черговий доказ агресії РФ: на Донеччині знову знайшли російські боєприпаси (фото)

Черговий факт використання бойовиками боєприпасів російського виробництва проти сил антитерористичної операції виявили на Донеччині співробітники Служби безпеки України.

Як повідомив прес-центр СБУ, на місці обстрілу терористами одного із селищ Бахмутського району правоохоронці знайшли два 30-мілімітрові постріли до гармати бойової машини піхоти БМП-2.

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«Згідно з висновками експертів, маркування боєприпасів свідчить про те, що вони виготовленні у 2008 році на території Російської Федерації та не перебувають на озброєнні ЗСУ», - наголошують в СБУ.