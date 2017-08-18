Черговий доказ агресії РФ: на Донеччині знову знайшли російські боєприпаси (фото)
12:29, 18 серпня 2017Війна
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На місці обстрілу терористами одного із селищ Бахмутського району правоохоронці знайшли два 30-міліметрові постріли до гармати бойової машини піхоти БМП-2.
Маркування боєприпасів свідчить про те, що вони виготовленні у 2008 році на території РФ / фото СБУ, Facebook
Черговий факт використання бойовиками боєприпасів російського виробництва проти сил антитерористичної операції виявили на Донеччині співробітники Служби безпеки України.
Як повідомив прес-центр СБУ, на місці обстрілу терористами одного із селищ Бахмутського району правоохоронці знайшли два 30-мілімітрові постріли до гармати бойової машини піхоти БМП-2.
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«Згідно з висновками експертів, маркування боєприпасів свідчить про те, що вони виготовленні у 2008 році на території Російської Федерації та не перебувають на озброєнні ЗСУ», - наголошують в СБУ.
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